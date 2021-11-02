Чем полезен для здоровья бета-каротин

Чем полезен для здоровья бета-каротинИ какова суточная норма этого вещества для человека
Оказывается, бета-каротин очень полезен для нашего здоровья. Попадая в организм, он преобразуется в витамин А. Бета-каротин также оказывает антиоксидантное воздействие, замедляет старение, обеспечивает защиту клеток от повреждения и препятствует образованию злокачественных клеток, улучшает зрение, состояние ногтей, волос, кожи, повышает иммунитет, стимулирует работу половых желез. А ещё это вещество считается натуральным красителем.
Сколько бета-каротина в сутки должен получать человек? Автор статьи утверждает, что 5 граммов.
Содержится это вещество во многих продуктах. Среди них - морковь, тыква, абрикос, дыня, красный перец, шпинат, щавель, салат, мангольд, свёкла. К примеру, для того чтобы покрыть суточную норму, достаточно съесть 200-250 граммов приготовленной тыквы или 50 граммов моркови.