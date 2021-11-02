Чем полезен для здоровья бета-каротин

И какова суточная норма этого вещества для человека

Многие при упоминании о бета-каротине вспоминают морковь и морковный сок. Но на самом деле у этого вещества есть множество полезных свойств. О них сообщило украинское издание «Обозреватель».