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Чем полезен для здоровья бета-каротин

И какова суточная норма этого вещества для человека
Многие при упоминании о бета-каротине вспоминают морковь и морковный сок. Но на самом деле у этого вещества есть множество полезных свойств. О них сообщило украинское издание «Обозреватель».
Чем полезен для здоровья бета-каротин

Оказывается, бета-каротин очень полезен для нашего здоровья. Попадая в организм, он преобразуется в витамин А. Бета-каротин также оказывает антиоксидантное воздействие, замедляет старение, обеспечивает защиту клеток от повреждения и препятствует образованию злокачественных клеток, улучшает зрение, состояние ногтей, волос, кожи, повышает иммунитет, стимулирует работу половых желез. А ещё это вещество считается натуральным красителем.

Чем полезен для здоровья бета-каротин

Сколько бета-каротина в сутки должен получать человек? Автор статьи утверждает, что 5 граммов.

Содержится это вещество во многих продуктах. Среди них - морковь, тыква, абрикос, дыня, красный перец, шпинат, щавель, салат, мангольд, свёкла. К примеру, для того чтобы покрыть суточную норму, достаточно съесть 200-250 граммов приготовленной тыквы или 50 граммов моркови.

Источник: ИноСМИ