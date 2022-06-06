Чем полезен лавровый лист. Вы удивитесь

Чаще всего лавровый лист добавляется в блюдо во время его приготовления целиком. Кроме того, использовать его можно при заварке чая.

Чем же полезен лавровый лист? Прежде всего, при регулярном употреблении он положительно влияет на желудок и пищеварение. Помимо этого, он обладает мочегонными свойствами и может выводить токсины из организма. Благодаря своему аромату лавровый лист вызывает аппетит и поддерживает желудок в тонусе.

Помимо этого, листья лавра используются в качестве противовоспалительных средств. Например, они уменьшают боль в мышцах при растяжении связок, ревматизме, боли в суставах.

Кроме того, лавровый лист поможет очистить дыхательные пути, если вы подхватили простуду или грипп. Избавляет он также от кашля, синусита, бронхита.