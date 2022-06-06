Чем полезен лавровый лист. Вы удивитесь

Чем полезен лавровый лист. Вы удивитесьОказывается, он спасает от диабета и не только
Чаще всего лавровый лист добавляется в блюдо во время его приготовления целиком. Кроме того, использовать его можно при заварке чая.
Чем же полезен лавровый лист? Прежде всего, при регулярном употреблении он положительно влияет на желудок и пищеварение. Помимо этого, он обладает мочегонными свойствами и может выводить токсины из организма. Благодаря своему аромату лавровый лист вызывает аппетит и поддерживает желудок в тонусе.
Помимо этого, листья лавра используются в качестве противовоспалительных средств. Например, они уменьшают боль в мышцах при растяжении связок, ревматизме, боли в суставах.
Кроме того, лавровый лист поможет очистить дыхательные пути, если вы подхватили простуду или грипп. Избавляет он также от кашля, синусита, бронхита.
Благотворно воздействует лавровый лист и на нервную систему. Он успокаивает, расслабляет тело, повышает настроение, улучшает сон, снижает давление, борется с тревогой и стрессом.
Применяют растение и в качестве средства от зубной боли. Ещё одно неожиданное свойство лаврового листа - устранение перхоти.
Благодаря витаминам А, В6, С, эвгенолу лавровый лист укрепляет иммунитет. Эвгенол также отличается антиоксидантными свойствами.
Известно, что листья лавра защищают от развития диабета второго типа. Объясняется это тем, что в их составе есть полифенолы, цинк, витамины группы B.
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