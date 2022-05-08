Чем полезна и опасна для здоровья свинина

В то же время большое количество белка может повредить почки. Поэтому не рекомендуется есть много свинины при заболеваниях этого органа.

Также учёные выяснили, что нежирная свинина безопасна для сердца и может входить в здоровый рацион. В недавней научной работе говорится, что если употреблять две-три порции такой свинины в неделю в рамках средиземноморской диеты, то улучшится состояние сердечно-сосудистой системы (в том числе снизится давление).

Однако в определённых (переработанных) продуктах свинина может быть опасна и даже привести к развитию рака. Например, если регулярно есть колбасу, хот-доги, бекон.

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