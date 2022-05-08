Чем полезна и опасна для здоровья свинина

Чем полезна и опасна для здоровья свининаОтвечает специалист
По словам эксперта, свинина, хотя её и называют иногда белым мясом, относится к красному мясу. Поэтому в ней больше белка миоглобина, чем в рыбе или курице. Из других видов подобных продуктов - баранина, говядина, оленина, телятина.
При этом свинина отличается высоким содержанием питательных веществ. Среди них - качественный белок, цинк, железо, витамины В6 и В12. Благодаря белку у человека укрепляется иммунитет, поддерживается сила мышц, регулируется количество глюкозы в крови.
В то же время большое количество белка может повредить почки. Поэтому не рекомендуется есть много свинины при заболеваниях этого органа.
Также учёные выяснили, что нежирная свинина безопасна для сердца и может входить в здоровый рацион. В недавней научной работе говорится, что если употреблять две-три порции такой свинины в неделю в рамках средиземноморской диеты, то улучшится состояние сердечно-сосудистой системы (в том числе снизится давление).
Однако в определённых (переработанных) продуктах свинина может быть опасна и даже привести к развитию рака. Например, если регулярно есть колбасу, хот-доги, бекон.
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