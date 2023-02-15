Чем полезно и опасно одиночество для человека с точки зрения науки

Несколько десятилетий назад люди часто искали любовь только из-за того, что боялись общественного неодобрения. Но давление общества в этом плане постепенно уменьшалось. Сейчас считается вполне нормальным быть без пары или жить совместно с кем-то без заключения брака.

Более 40% населения Канады одиноки. И количество тех, кто живёт один, всё увеличивается.

Существует несколько стереотипов, связанных с одиночеством. Например, утверждение о том, что одинокие люди обычно несчастны и нездоровы. Это вовсе не так. Как правило, такие люди более общительны, активны и независимы.

Вот в чём заключаются преимущества одиночества.