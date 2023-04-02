Чем полезны и вредны для здоровья смузи

Чем полезны и вредны для здоровья смузиОбъяснили диетологи
Многие любители здорового питания и спортсмены считают, что смузи - это суперпродукт. Но так ли это в действительности?
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Часто смузи продаются как полезные заменители пищи, питательные добавки, основные продукты для диеты и детоксикации, средства для восстановления мышц. Но не все смузи так уж полезны для здоровья. В некоторых из них содержится углеводов и калорий больше, чем в шоколадном молочном коктейле.
Эксперты выделяют следующие плюсы смузи.
Хороший способ получить больше овощей и фруктов. В самых полезных смузи много овощей, а также фитонутриентов и антиоксидантов. Согласно научным исследованиям, при ежедневном употреблении всего одной чашки богатых нитратами овощей (листовая зелень, шпинат, свёкла) можно значительно снизить риск развития болезней сердца. И все эти овощи можно добавить в смузи.
Помощь в восстановлении после занятий спортом. В этом случае нужно приготовить смузи с 15-25 г белка и 0,5 до 0,75 г углеводов на 1 фунт (0,45 кг) массы тела.
Замена еды. При этом нужно убедиться, что вы получаете все необходимые элементы. Полезные углеводы можно получить из овса, сладкого картофеля, кабачков, пюре из консервированной тыквы, фиников, пюре из чернослива, свёкла, свежих фруктов или несладких замороженных продуктов (черника, смесь из ягод, кабачки, манго). Нежирный белок содержится в молоке и обезжиренном греческом йогурте, безмолочных заменителях молока, нежирном твороге, кефире, тофу, белой фасоли; полезные ненасыщенные жиры - в орехах и ореховом масле, семенах, авокадо.
Но есть у смузи и серьёзные недостатки.
Большое количество сахара и калорий. Поэтому будьте осторожны при добавлении в смузи мёда, фруктового сока, ароматизированного йогурта, концентрата фруктового сока, подслащённых замороженных фруктов. Из самых высококалорийных добавок можно назвать орехи и ореховое масло, авокадо, подслащённый протеиновый порошок, шоколад, кокосовое молоко, какао-порошок, йогурт, жирное молоко.
Отсутствие клетчатки. Этот элемент помогает контролировать чувство голода и уровень сахара в крови. Добавьте для этого в смузи семена льна, семена чиа, белую фасоль или тофу.
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