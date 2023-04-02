Чем полезны и вредны для здоровья смузи

Часто смузи продаются как полезные заменители пищи, питательные добавки, основные продукты для диеты и детоксикации, средства для восстановления мышц. Но не все смузи так уж полезны для здоровья. В некоторых из них содержится углеводов и калорий больше, чем в шоколадном молочном коктейле.

Эксперты выделяют следующие плюсы смузи.

Хороший способ получить больше овощей и фруктов. В самых полезных смузи много овощей, а также фитонутриентов и антиоксидантов. Согласно научным исследованиям, при ежедневном употреблении всего одной чашки богатых нитратами овощей (листовая зелень, шпинат, свёкла) можно значительно снизить риск развития болезней сердца. И все эти овощи можно добавить в смузи.

Помощь в восстановлении после занятий спортом. В этом случае нужно приготовить смузи с 15-25 г белка и 0,5 до 0,75 г углеводов на 1 фунт (0,45 кг) массы тела.