Чем режим сна подростков отличается от режима сна взрослых

Наше общество ориентировано на раннее начало занятий. Поэтому подросткам приходится всю неделю рано вставать и идти в школу. То есть им приходится жить не в соответствии со своими естественными привычками. Если подростки не могут заснуть рано, то упускают несколько часов сна. Также они могут пытаться «наверстать» всё в выходные, когда ложатся спать и просыпаются поздно.

Подобный сдвиг во времени сна называется социальным джетлагом. С этим явлением связывают такие факторы, как депрессия, ожирение.

Но что же тогда делать подросткам? Пытаться выспаться в выходные или стараться вставать и ложиться в одно и то же время во все дни? В идеале время бодрствования в выходные дни должно отличаться от времени бодрствования в будни максимум часа на два. Это даст возможность организму немного восстановиться после недосыпа.

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