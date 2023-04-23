Чем режим сна подростков отличается от режима сна взрослых

Чем режим сна подростков отличается от режима сна взрослыхВ течение жизни наш сон меняется
Если говорить о количестве сна, которое нужно человеку, то с возрастом оно уменьшается. Изменяется на протяжении жизни и время сна. И вот что происходит в подростковом возрасте.
Может показаться, что подросткам требуется много сна. Но это не так. На самом деле человеку в возрасте от 14 до 17 лет обычно нужно от 8 до 10 часов в сутки.
Кроме того, с возрастом меняется время сна. В подростковом возрасте оно становится более поздним. Из-за этого подросткам становится сложно рано ложиться спать и рано вставать.
Наше общество ориентировано на раннее начало занятий. Поэтому подросткам приходится всю неделю рано вставать и идти в школу. То есть им приходится жить не в соответствии со своими естественными привычками. Если подростки не могут заснуть рано, то упускают несколько часов сна. Также они могут пытаться «наверстать» всё в выходные, когда ложатся спать и просыпаются поздно.
Подобный сдвиг во времени сна называется социальным джетлагом. С этим явлением связывают такие факторы, как депрессия, ожирение.
Но что же тогда делать подросткам? Пытаться выспаться в выходные или стараться вставать и ложиться в одно и то же время во все дни? В идеале время бодрствования в выходные дни должно отличаться от времени бодрствования в будни максимум часа на два. Это даст возможность организму немного восстановиться после недосыпа.
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