Чем так опасен для мозга микропластик

В мозге человека и других животных (например, мышей) есть гематоэнцефалический барьер. Это некая защитная плёнка из кровеносных сосудов и тканей.

Учёные выяснили в ходе недавнего исследования, как микропластик при проглатывании влияет на мозг мышей. В ходе эксперимента специалисты использовали микропластик трёх размеров: 9,5 микрона; 1,14 микрона; и 293 нанометра. Спустя два часа после того, как животным вводили частицы микропластика, учёные увидели пластик в мозге мышей.