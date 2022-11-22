Чем так полезен для организма фруктовый чай: вы удивитесь

Доцент кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии Абделла Аль-Малибари отметил, что на сегодня у учёных есть данные, подтверждающие пользу чая при высоком кровяном давлении, болезнях сердца и пр. Согласно некоторым исследования, чай даже может защитить от рака и помочь в его лечении.

Если говорить о фруктовом чае, то большинство его компонентов - точно такие же, как в обычном чае. И добавление сахара в фруктовый или любой другой чай всё равно вредит здоровью.

В научной работе, посвящённой свойствам ароматизированного и фруктового чая, говорится, что полифенолы помогают защитить организм от различных болезней. Кроме того, данные вещества способствуют сжиганию жира. При регулярном употреблении чая снижается вероятность ишемической болезни сердца и определённых видов рака.