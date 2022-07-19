Чем вреден и чем полезен холодный душ для организма

Считается, что принятие холодного душа может улучшить кровообращение, укрепить иммунную систему, помогает быстрее похудеть, положительно воздействует на нервную систему и пр. Но действительно ли это так?

Исследование, проведённое в 2016 году в Нидерландах, показало, что у людей, которые утром в течение трёх месяцев принимали душ, улучшилось здоровье. В частности, они на 29 процентов реже стали брать больничные. Кроме того, из всех участников даже после окончания эксперимента две трети стали мыться в холодной воде и раньше. Они отметили, что холодный душ бодрит их даже больше, чем крепкий кофе.

Также совсем необязательно долго стоять под холодной водой. Вполне достаточно будет всего 30 секунд.

Пока что специалисты точно не могут сказать, почему холодный душ так влияет на организм. Но некоторые исследования демонстрируют, что это может быть связано с укреплением иммунитета. На это указывает, например, одно чешское научное исследование.