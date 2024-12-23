Чередуйте разные виды упражнений: раскрыто, как часто нужно менять программу тренировок

Последовательность — ключ к прогрессу. Однако слишком большое количество одних и тех же упражнений может привести к застою. Поэтому важно время от времени что-то менять в фитнес-программе. Лучше всего это делать каждые 4−6 недель.

Нашему организму как раз требуется 4−6 недель, чтобы адаптироваться к определённому стимулу тренировки. После этого ваш прогресс может остановиться, если вы станете придерживаться одной и той же программы.