Чередуйте разные виды упражнений: раскрыто, как часто нужно менять программу тренировок

Чередуйте разные виды упражнений: раскрыто, как часто нужно менять программу тренировокЭто важно для дальнейшего прогресса
Последовательность — ключ к прогрессу. Однако слишком большое количество одних и тех же упражнений может привести к застою. Поэтому важно время от времени что-то менять в фитнес-программе. Лучше всего это делать каждые 4−6 недель.
Нашему организму как раз требуется 4−6 недель, чтобы адаптироваться к определённому стимулу тренировки. После этого ваш прогресс может остановиться, если вы станете придерживаться одной и той же программы.
Вместо того, чтобы выполнять одну и ту же программу всё время, чередуйте две разные тренировки каждую вторую неделю. К примеру, одна неделя у вас может быть посвящена силовым тренировкам с более тяжёлыми весами и меньшим количеством повторений (неделя А), а следующая — тренировкам на выносливость с большим количеством повторений или гипертрофии (неделя В).
Ещё один важный пункт — неделя разгрузки. Примерно каждые четыре-шесть недель важно сделать шаг назад и уменьшить интенсивность или объём занятий, чтобы тело полностью восстановилось. Такие недели предотвращают выгорание, перетренированность, дают мышцам и нервной системе перерыв.
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