Черника и другие продукты, поддерживающие кровяное давление

Черника. Одно исследование показало, что всего одна чашка в неделю этих ягод снижает вероятность развития гипертонии. Другая научная работа связывает антоцианин в чернике со снижением давления.

Грецкие орехи. У людей, которые ели эти орехи в рамках одного эксперимента, были ниже диастолическое артериальное давление, более тонкая талия и реже встречалось абдоминальное ожирение. В ходе одного клинического исследования 2019 года учёные обнаружили, что употребление грецких орехов в составе диеты с низким содержанием насыщенных жиров может способствовать снижению центрального кровяного давления.

100% апельсиновый сок. Из одного стакана такого сока вы получите калий - основное питательное вещество для сердца. Кроме того, апельсин содержит много гесперидина, который снижает давление у людей с гипертонией. В одном недавнем клиническом исследовании у тех, кто выпивал 500 мл 100% апельсинового сока ежедневно, артериальное давление снизилось в среднем на 6,35 мм рт. ст.

Арбуз. Он богат калием, L-цитруллином и ликопеном. Эти питательные вещества связывают с понижением кровяного давления.