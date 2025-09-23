Черника и другие продукты с антиоксидантами, которые рекомендуют диетологи

Черника. На 100 г этой ягоды приходится до 9 ммоль антиоксидантов. Употребление черники связывают с улучшением здоровья сердца, снижением кровяного давления, уменьшением повреждений ДНК, вызванных окислением. Особенно полезны ягоды дикой черники.

Тёмный шоколад. В нём содержатся полифенолы и флавоноиды. Они помогают бороться с окислительным стрессом, поддерживают здоровье сердца. В плитке весом 100 г - около 15 ммоль антиоксидантов. Исследования показывают, что они улучшают работу кровеносных сосудов, снижают артериальное давление, положительно влияют на уровень холестерина. Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Грецкие орехи. Они обладают впечатляющим антиоксидантным профилем. В том числе в них содержатся фенольные соединения, флавоноиды, витамин Е, мелатонин. Из 100 г этих орехов вы получите почти 22 ммоль антиоксидантов.

Кофе. Это хороший источник антиоксидантов: в заваренной чашке содержится около 2,5 ммоль этих веществ на 100 г. В эспрессо их ещё больше - 14,2 ммоль. Учёные связывают умеренное потребление кофе с более низким риском развития болезней сердца, диабета 2 типа, нейродегенеративных заболеваний (болезней Альцгеймера и Паркинсона).