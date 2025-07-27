Черника поможет вам защититься от деменции

Существует несколько преимуществ черники для здоровья.

Усиление притока крови к мозгу. Черника содержит много полифенолов, которые улучшают приток крови к мозгу. Это положительно влияет на когнитивные способности. Исследования также показывают, что антоцианы в чернике стимулируют выработку организмом оксида азота, который расслабляет и расширяет кровеносные сосуды.

Улучшение когнитивных функций. Антоцианы связывают с улучшением работы мозга, включая кратковременную память, скорость реакции и общую исполнительную функцию. Одно исследование продемонстрировало, что употребление большого количества черники связано с более медленным снижением когнитивных функций у пожилых.

Уменьшение окислительного стресса и воспаления. В чернике много антиоксидантов, помогающих бороться со свободными радикалами в организме, которые вызывают окислительный стресс и ухудшение когнитивных функций. Окислительный стресс приводит к старению и развитию болезни Альцгеймера и Паркинсона.