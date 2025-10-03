Чернику назвали лучшей ягодой для улучшения обмена веществ

Поддержание здорового пищеварения. В свежей и выращенной чернике на чашку приходится 4 г клетчатки, а в дикой её ещё больше - 6 г. Кроме того, в кожуре этих ягод содержится много полифенолов, питающих бактерии в кишечнике.

Борьба с воспалением. Тёмный цвет чернике придают антоцианы. Эти вещества способствуют снижению окислительного стресса и уменьшению воспаления.