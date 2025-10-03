Чернику назвали лучшей ягодой для улучшения обмена веществ

Чернику назвали лучшей ягодой для улучшения обмена веществИ вот какими преимуществами она обладает
Поддержание здорового пищеварения. В свежей и выращенной чернике на чашку приходится 4 г клетчатки, а в дикой её ещё больше - 6 г. Кроме того, в кожуре этих ягод содержится много полифенолов, питающих бактерии в кишечнике.
Борьба с воспалением. Тёмный цвет чернике придают антоцианы. Эти вещества способствуют снижению окислительного стресса и уменьшению воспаления.
Поддержание здорового веса. За счёт низкой калорийности (84 ккал на чашку) черника отлично впишется во многие блюда.
Поддержание в норме уровня сахара в крови. В каждой чашке черники около 15 г натуральных сахаров. При этом у неё низкий гликемический индекс, то есть она не вызывает скачков уровня глюкозы в крови после употребления. Это положительное влияет на обмен веществ.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.