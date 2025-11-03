Чернослив поможет вам при запорах

Как показали исследования, употребление пяти черносливов до двух раз в день помогает облегчить запоры.

Тем, кому нужно лишь эпизодическое облегчение запоров, некоторые эксперты рекомендуют средства, содержащие сенну – растительный продукт.

Если говорить о профилактике запоров, то здоровым людям рекомендуется включать в рацион около 25 г клетчатки ежедневно и пить много воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.