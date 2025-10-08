Чеснок и рыбий жир защитят вас от хронических заболеваний

В рыбьем жире содержатся омега-3 жирные кислоты, которые улучшают кровообращение и снижают уровень триглицеридов. Исследования показывают также, что омега-3 уменьшают воспаление, уровень триглицеридов, поддерживают функцию кровеносных сосудов. Есть доказательства, что эти жиры улучшают здоровье мозга и защищают от деменции.

