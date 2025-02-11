Чеснок, имбирь, корица и другие специи, которые помогут похудеть

Кайенский перец. Основной его компонент — капсаицин. Некоторые работы показывают, что он ускоряет метаболизм жиров и углеводов, увеличивает число сжигаемых калорий, способствует внутреннему процессу сжигания жира, увеличивает чувство сытости, за счёт чего вы едите меньше. Однако нужно провести дополнительные исследования для изучения эффекта этого вещества.

Чеснок. Ряд исследований показывает, что аллицин в чесноке может обладать свойствами против ожирения. Но есть и другие, противоречивые, результаты научных работ.

Пажитник. За счёт высокого содержания клетчатки в этой специи, как демонстрируют исследования, снижается риск переедания. Это способствует потере веса, подавляя аппетит и увеличивая чувство сытости. Но всё же значимых доказательств пользы пажитника для потери веса нет.

Чёрный перец. Он содержит пиперин. Это вещество действует как антиоксидант и может потенциально снизить уровень жира. Но необходимо провести дальнейшие исследования для определения свойств чёрного перца.

Корица. Коричный альдегид содержится во всех разновидностях этой специи. Он может выступать как натуральное средство для снижения веса.