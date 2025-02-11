Чеснок, имбирь, корица и другие специи, которые помогут похудеть

Чеснок, имбирь, корица и другие специи, которые помогут похудетьВсего их девять
Кайенский перец. Основной его компонент — капсаицин. Некоторые работы показывают, что он ускоряет метаболизм жиров и углеводов, увеличивает число сжигаемых калорий, способствует внутреннему процессу сжигания жира, увеличивает чувство сытости, за счёт чего вы едите меньше. Однако нужно провести дополнительные исследования для изучения эффекта этого вещества.
Чеснок. Ряд исследований показывает, что аллицин в чесноке может обладать свойствами против ожирения. Но есть и другие, противоречивые, результаты научных работ.
Пажитник. За счёт высокого содержания клетчатки в этой специи, как демонстрируют исследования, снижается риск переедания. Это способствует потере веса, подавляя аппетит и увеличивая чувство сытости. Но всё же значимых доказательств пользы пажитника для потери веса нет.
Чёрный перец. Он содержит пиперин. Это вещество действует как антиоксидант и может потенциально снизить уровень жира. Но необходимо провести дальнейшие исследования для определения свойств чёрного перца.
Корица. Коричный альдегид содержится во всех разновидностях этой специи. Он может выступать как натуральное средство для снижения веса.
Куркума. Куркумин, её основной ингредиент, связывают с несколькими механизмами, которые помогают похудеть. Исследования показывают, что добавки, содержащие куркумин, способствуют снижению веса и уменьшению индекса массы тела. При этом может помочь и приём куркумина с увеличением физической нагрузки или другими изменениями образа жизни.
Имбирь. Согласно некоторым исследованиям, потеря — одно из полезных свойств имбиря. Есть доказательства, что соединения гингеролы и шогаолы могут влиять на то, как организм сжигает калории. Также они помогают поддерживать чувство сытости.
Тмин. Существуют некоторые доказательства, что он помогает в похудении. Однако для подтверждения эффективности тмина нужны дополнительные исследования.
Кардамон. Он обладает противовоспалительным действием. Это может способствовать похудению. Но исследований эффекта этой специи на людях довольно мало. Одна работа показала, например, что кардамон может поддерживать мышечную массу и уменьшать жировые отложения у мышей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.