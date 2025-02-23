Чеснок оказался полезен для снижения кровяного давления

У людей, которые употребляли чеснок, систолическое давление стало ниже на 8−10 мм рт. ст., а диастолическое — на 5−6 мм рт. ст. Это происходило как отдельно от приёма лекарств, так и в сочетании с ними.

Тем не менее чеснок не стоит использовать как средство лечения проблем с давлением.

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