Чеснок помог снизить уровень сахара в крови

Чеснок помог снизить уровень сахара в кровиЭто показало одно исследование
В рамках недавно проведённой работы учёные хотели оценить, как чеснок влияет на уровень сахара в крови натощак и гликированный гемоглобин (HbA1c). Принимали участие в исследовании люди с повышенным уровнем глюкозы в крови натощак. Их разделили на семь групп (А-G). Группам A-E давали таблетки с экстрактом чеснока (дозировка - от 300 мг до 1500 мг в сутки), группа F принимала метформин (препарат от диабета), группа G получала плацебо.
В итоге у участников, которые принимали экстракт чеснока, значительно снизились уровень сахара в крови натощак и HbA1c. У тех, кто получал больше всего чеснока, эффект был самым сильным и со временем он усиливался.
Специалисты пришли к выводу, что чеснок по сравнению с плацебо действует эффективнее, а также влияет на уровень сахара в крови натощак примерно как метформин (то есть лекарство от диабета).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.