Чеснок помог снизить уровень сахара в крови

В итоге у участников, которые принимали экстракт чеснока, значительно снизились уровень сахара в крови натощак и HbA1c. У тех, кто получал больше всего чеснока, эффект был самым сильным и со временем он усиливался.

Специалисты пришли к выводу, что чеснок по сравнению с плацебо действует эффективнее, а также влияет на уровень сахара в крови натощак примерно как метформин (то есть лекарство от диабета).

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