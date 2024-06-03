Чеснок помог справиться с бессонницей

Но ведь у чеснока довольно сильный и резкий запах. Как же это работает? Одна из причин может заключаться в том, что этот продукт помогает прочистить каналы в носу, что помогает дышать лучшей. Кроме того, вы можете заметить, что после сна с чесноком под подушкой у вас улучшился иммунитет.

Если же у вас есть домашние животные, которые спят рядом с вами, то класть под подушку чеснок нельзя. Дело в том, что он токсичен для кошек и собак.

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