Чеснок помог справиться с бессонницей

Чеснок помог справиться с бессонницейДля этого его нужно положить под подушку
При регулярном употреблении чеснока поддерживается система кровообращения. Также запах чеснока обладает успокаивающим эффектом. Благодаря этому человек может расслабиться и хорошо проспать всю ночь.
Но ведь у чеснока довольно сильный и резкий запах. Как же это работает? Одна из причин может заключаться в том, что этот продукт помогает прочистить каналы в носу, что помогает дышать лучшей. Кроме того, вы можете заметить, что после сна с чесноком под подушкой у вас улучшился иммунитет.
Если же у вас есть домашние животные, которые спят рядом с вами, то класть под подушку чеснок нельзя. Дело в том, что он токсичен для кошек и собак.
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