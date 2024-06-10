Чеснок при ежедневном употреблении оказался полезен для здоровья

Согласно большому метаанализу, опубликованному в журнале Nutrients, употребление чеснока помогает улучшить уровень холестерина и сахара в крови. Этот анализ объединил результаты 29 исследований с участием более 1500 человек в целом.

Результаты новой научной работы согласуются с тем, что показали предыдущие исследования. В частности, с тем, что употребление чеснока способствует некоторому снижению уровня A1C и небольшому снижению уровня ЛПНП (или «плохого») холестерина.