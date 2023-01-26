Четыре бесполезные пищевые добавки

Йохимбе . Рекламируется данная добавка как сексуальный усилитель. Однако в научных работах говорится, что она может вызвать такие побочные эффекты, как учащение пульса и увеличение кровяного давления, беспокойство, судороги.

Мультивитамины. Почти ни одному человеку не нужно принимать столько витаминов и минералов сразу. К тому же они часто бывают растворимыми в воде, то есть тело просто избавится от ненужных ему веществ. Кроме того, многие подобные вещества могут привести к запорам и научные исследования демонстрируют, что добавки бета-каротином и витамином Е вредны, в особенности в больших дозах.