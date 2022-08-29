Четыре главных преимущества корицы для здоровья

Четыре главных преимущества корицы для здоровьяОбязательно добавьте её в свой рацион
Ещё до нашей эры корицу использовали для избавления от респираторных заболеваний, болезней пищеварительного тракта, а также для бальзамирования, помазания. Эта специя применяется и в рамках традиционной медицины в Индии, Иране, Китае.
Сегодня корица считается противовоспалительным, антиоксидантным, противораковым, противомикробным, противодиабетическим, противодиабетическим средством. Национальный институт здравоохранения отмечает, что употреблять эту специю можно при таких болезнях, как заболевания желудочно-кишечного тракта, синдром раздражённого кишечника, диабет и др.
А ещё у корицы есть четыре полезных свойства.
Антиоксидантный эффект. Корица входит в состав средиземноморской диеты, которая считается полезной для сердца. Кроме того, она поможет вам, если вы едите в больших количествах обработанные пищевые продукты. Всё дело в том, что в корице много полифенолов. Такие антиоксиданты препятствуют развитию хронического воспаления.
Противовоспалительное средство. В ходе исследования, опубликованного в Food and Function, учёные пришли к выводу, что самыми сильными биологически активными соединениями в мексиканской и китайской корице считаются о-метоксикоричный альдегид и э-коричный альдегид. Поэтому корица так эффективна при лечении воспалительных заболеваний, которые возникают с возрастом.
Снижение сахара в крови. Результаты научного исследования, опубликованного в Diabetes Care, показали, что у людей с диабетом второго типа при ежедневном употреблении корицы через 40 дней снизились следующие показатели: уровня триглицеридов, глюкозы в сыворотке натощак, «плохого» холестерина, общего холестерина.
Снижение холестерина. Согласно метаанализу 13 исследований 2017 года, если употреблять корицу каждый день, то это может значительно снизить показатели общего холестерина и триглицеридов. Причём эффект будет уже через несколько недель, даже если вы будете принимать в день всего половину чайной ложки этой специи.
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