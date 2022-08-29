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Четыре главных преимущества корицы для здоровья

Обязательно добавьте её в свой рацион
Корица может использоваться в качестве специи не только в десертах и горячем шоколаде, но и в других блюдах и напитках. Благодаря этому ваш организм получит множество преимуществ. Вот четыре основных из них.
Четыре главных преимущества корицы для здоровья

Ещё до нашей эры корицу использовали для избавления от респираторных заболеваний, болезней пищеварительного тракта, а также для бальзамирования, помазания. Эта специя применяется и в рамках традиционной медицины в Индии, Иране, Китае.

Сегодня корица считается противовоспалительным, антиоксидантным, противораковым, противомикробным, противодиабетическим, противодиабетическим средством. Национальный институт здравоохранения отмечает, что употреблять эту специю можно при таких болезнях, как заболевания желудочно-кишечного тракта, синдром раздражённого кишечника, диабет и др.

А ещё у корицы есть четыре полезных свойства.

  1. Антиоксидантный эффект. Корица входит в состав средиземноморской диеты, которая считается полезной для сердца. Кроме того, она поможет вам, если вы едите в больших количествах обработанные пищевые продукты. Всё дело в том, что в корице много полифенолов. Такие антиоксиданты препятствуют развитию хронического воспаления.

  2. Противовоспалительное средство. В ходе исследования, опубликованного в Food and Function, учёные пришли к выводу, что самыми сильными биологически активными соединениями в мексиканской и китайской корице считаются о-метоксикоричный альдегид и э-коричный альдегид. Поэтому корица так эффективна при лечении воспалительных заболеваний, которые возникают с возрастом.

Четыре главных преимущества корицы для здоровья

  1. Снижение сахара в крови. Результаты научного исследования, опубликованного в Diabetes Care, показали, что у людей с диабетом второго типа при ежедневном употреблении корицы через 40 дней снизились следующие показатели: уровня триглицеридов, глюкозы в сыворотке натощак, «плохого» холестерина, общего холестерина.

  2. Снижение холестерина. Согласно метаанализу 13 исследований 2017 года, если употреблять корицу каждый день, то это может значительно снизить показатели общего холестерина и триглицеридов. Причём эффект будет уже через несколько недель, даже если вы будете принимать в день всего половину чайной ложки этой специи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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