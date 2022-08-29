Четыре главных преимущества корицы для здоровья

Ещё до нашей эры корицу использовали для избавления от респираторных заболеваний, болезней пищеварительного тракта, а также для бальзамирования, помазания. Эта специя применяется и в рамках традиционной медицины в Индии, Иране, Китае.

Сегодня корица считается противовоспалительным, антиоксидантным, противораковым, противомикробным, противодиабетическим, противодиабетическим средством. Национальный институт здравоохранения отмечает, что употреблять эту специю можно при таких болезнях, как заболевания желудочно-кишечного тракта, синдром раздражённого кишечника, диабет и др.

А ещё у корицы есть четыре полезных свойства.