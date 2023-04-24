Четыре группы продуктов, которые снизят риск развития рака на 15%Питание может сильно повлиять на ваше здоровье
Благодаря правильной диете можно защититься от рака или наоборот - увеличить риск его развития. Доктор Ширин Кассам назвала четыре группы продуктов, которые считаются наиболее эффективными в борьбе с раком.
Согласно последним научным данным, у людей, которые едят много ультраобработанных продуктов, гораздо выше вероятность столкнуться с раком. Причём чем больше таких продуктов употребляет человек, тем больше риск.
Напротив, есть доказательства, что растительная пища помогает снизить риск развития рака. У тех, кто питается растительными продуктами, этот риск ниже на 15%.
Эксперт порекомендовала придерживаться четырёх групп продуктов. Это фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобы, семена и орехи. Причина их эффективности в борьбе с раком заключается в веществах, которые содержатся в их составе. Благодаря им можно улучшить состояние кишечника, защитить клетки от повреждения ДНК, поддержать здоровую массу тела, предотвратить воспаление.
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