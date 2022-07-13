Четыре характерных признака сердечного приступа

Кардиолог из Медицинского центра Палм-Бич-Гарденс доктор Рахул Аггарвал говорит, что сегодня сердечные приступы так часто встречаются из-за того, что люди мало двигаются. Больше всего подвержены риску инфаркта те, кто имеет лишний вес и неправильно питается. Некоторую роль играет и генетика, то есть наследственность.

Прямо перед сердечным приступом человек чаще всего ощущает боль в груди, верхней части спины, шее, челюсти у него может возникнуть изжога или отрыжка (расстройство желудка), рвота и тошнота. Также ему может стать трудно дышать.