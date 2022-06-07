Четыре худших газировки, по мнению диетологов

Если постоянно пить газировку, то можно заработать немало проблем со здоровьем. Это и ожирение, и диабет, и ухудшение работы мозга. Существуют также газированные напитки, которые особенно вредят организму.

Mountain Dew. По мнению Клаудии Хлип, основательницы и владелицы Hleap Nutrition, это худшая газировка для здоровья. Всё дело в том, что в ней сахара содержится гораздо больше, чем во многих других газированных напитках. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации советуют женщинам употреблять до 25 г сахара в сутки, мужчинам - до 36 г. При этом в одной банке Mountain Dew (0,33 л) - 46 г сахара.