Четыре худших газировки, по мнению диетологов

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Четыре худших газировки, по мнению диетологовЛучше их вообще не покупать
Любой врач скажет вам, что газированные напитки вредят здоровью. Но некоторые виды газировок на самом деле опаснее остальных.
Если постоянно пить газировку, то можно заработать немало проблем со здоровьем. Это и ожирение, и диабет, и ухудшение работы мозга. Существуют также газированные напитки, которые особенно вредят организму.
- Mountain Dew. По мнению Клаудии Хлип, основательницы и владелицы Hleap Nutrition, это худшая газировка для здоровья. Всё дело в том, что в ней сахара содержится гораздо больше, чем во многих других газированных напитках. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации советуют женщинам употреблять до 25 г сахара в сутки, мужчинам - до 36 г. При этом в одной банке Mountain Dew (0,33 л) - 46 г сахара.
- Fanta со вкусом винограда. В 340 г такой «Фанты» - 44 г сахара и 170 килокалорий. Причём сахара в напитке содержится 88 процентов от суточной нормы. Чтобы было понятнее: 44 г сахара - это 11 чайных ложек, добавляет диетолог Бекки Керкенбуш.
- Coca-Cola. Специалист Мишель Раух говорит, что эта газировка может повысить риск развития остеопороза. Это связано с тем, что данный напиток зачастую содержит фосфор. Если человек будет в больших количествах употреблять напитки с высоким уровнем фосфора и получать мало кальция, то это приведёт к снижению плотности костей, повышенной вероятности переломов и остеопороза.
- Pepsi Zero Sugar. В такой банке очень много кофеина: 69 мг в 340 г напитка. Кофеин в газировке может помешать усвоению кальция, поэтому если вы постоянно пьёте Pepsi Zero Sugar, то важно следить за тем, что в вашем рационе достаточно продуктов, богатых кальцием и витамином D.
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