Четыре худших напитка, которые приводят к деменции

Особенно опасны они для тех, у кого есть родственники с этим заболеванием

Ассоциация Альцгеймера отмечает, что сейчас с каждым годом всё чаще диагностируют болезнь Альцгеймера. Считается, что к 2050 году число людей в возрасте 65+ с этим заболеванием увеличится до 12,7 миллионов человека. Уже в настоящее время каждый третий пожилой умирает от какой-либо формы старческого слабоумия.