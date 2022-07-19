Четыре худших напитка, которые приводят к деменции

Четыре худших напитка, которые приводят к деменцииОсобенно опасны они для тех, у кого есть родственники с этим заболеванием
Понятие «деменция» используется специалистами для описания симптомов, связанными с различными расстройствами, в том числе с болезнью Альцгеймера. Если у кого-то из ваших близких диагностировали деменцию, то это может повысить риск развития этой болезни и у вас. Кроме того, есть определённые напитки, которые лишь усугубят ситуацию, так как они способствуют повышению уровня сахара в крови, кровяного давления, набору веса.
Алкоголь. Учёные пришли к выводу, что алкоголь в принципе только вредит сердцу. Из-за него может повышаться давление, увеличиваться количество вредных липидов в крови, а это способствует нарушению сердечного ритма и развитию других проблем со здоровьем. Также исследования демонстрируют, что в больших количествах алкоголь уменьшает размер мозга, а в научной работе, опубликованной в Lancet Public Health, говорится, что из-за этого также увеличивается риск развития деменции в три раза.
Сладкие напитки. В таких напитках содержатся «пустые» калории, поэтому из-за них вы легко можете набрать вес, приобрести ожирение, диабет второго типа, резистентность к инсулину, гипертонию. Способствуют сладкие напитки и повышению уровня липидов. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в «Журнале профилактики болезни Альцгеймера», люди, которые в неделю выпивают по одной-семь порций напитков с сахаром, в 1,91 раза больше подвержены развитию болезни Альцгеймера, чем те, кто отказался от этих напитков. А если человек в неделю употребляет больше семи подобных напитков, то этот риск возрастает в более чем 2,5 раза.
Диетические напитки. В исследовании 2017 года говорится, что напитки с искусственными подсластителями могут повысить вероятность возникновения деменции, болезни Альцгеймера, ишемического инсульта. Причём если человек будет пить ежедневно более одного такого напитка, то риск развития старческого слабоумия у него будет почти в три раза выше. Вместо подобных напитков лучше всего употреблять газированную или негазированную воду.
Напитки, содержащие много насыщенных жиров. К этим напиткам относятся смузи, сделанные на основе йогурта или цельного молока, сливочные молочные коктейли, восстанавливающие напитки с высоким содержанием жира. Их лучше заменить на воду, чай, кофе, натуральные овощные соки и другие низкокалорийные напитки или напитки, не содержащие килокалорий.
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