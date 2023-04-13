Четыре худших упражнения для похудения

Четыре худших упражнения для похуденияОткажитесь от них, если хотите сбросить вес
Кейли Кроуфорд, директор по тренировкам Row House, перечислила несколько физических упражнений, которые однозначно не помогут вам похудеть. Лучше их заменить более эффективными альтернативами.
Фото: Shutterstock
Как отмечает Beaumont Health, для избавления от лишнего веса нужно наращивать мышечную массу и сжигать калории. Важно также добавлять к этому кардиотренировки и силовые упражнения.
Но есть и такие упражнения, которые попросту будут бесполезны при похудении.
Кардио на эллиптическом тренажёре. Вместо подобного тренажёра лучше выбрать гребной. Вы сможете при занятиях на нём достичь большего сопротивления и интенсивности, а также одновременно увеличить пульс.
Силовой тренажёр Lat Pulldowns. Более эффективными будут всё-таки подтягивания, так как они задействуют больше мышц и в целом более функциональны.
Классические отжимания. Полезнее будет выполнять отжимания с высвобождением рук (то есть когда вы опускаетесь до самого пола): так вы гораздо быстрее нарастите силу.
Тренажёр-лестница StairMaster. Вместо неё лучше делать выпады.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.