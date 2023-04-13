Четыре худших упражнения для похудения

Как отмечает Beaumont Health, для избавления от лишнего веса нужно наращивать мышечную массу и сжигать калории. Важно также добавлять к этому кардиотренировки и силовые упражнения.

Но есть и такие упражнения, которые попросту будут бесполезны при похудении.