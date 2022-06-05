Четыре места, где вы, скорее всего, заразитесь оспой обезьян

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Четыре места, где вы, скорее всего, заразитесь оспой обезьянПоэтому лучше всего их обходить стороной
Сейчас оспа обезьян встречается уже во многих уголках мира. Чтобы избежать заражения, вам придётся отказаться от посещения некоторых общественных мест.
Как отмечает доктор Розамунд Льюис из Всемирной организации здравоохранения, на данный момент люди могут заразиться оспой обезьян, если не будут знать о правилах защиты. Известно, что это заболевание передаётся воздушно-капельным путём, а также при телесном контакте и через телесные жидкости. И вот четыре места, где вы рискуете подхватить оспу.
- Бар. В помещении, где возможен любой тесный контакт, легко заразиться оспой обезьян, говорит вирусолог из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Блоссом Дамания. К таким местам относятся бары и рестораны.
- Спортзал. В тренажёрном зале можно случайно передать вирус другому человеку. А чем больше людей заражается, тем выше шансы, по словам специалиста из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США Джей Хупера, что оспа обезьян адаптируется к организму человека.
- СПА-салоны. Лучше избегать подобного отдыха и тесного контакта с другими людьми в замкнутом пространстве.
- Маникюрные салоны. Это то место, где также возможен тесный физический контакт. Правда, как подчёркивает доктор Майкл Хед из Университета Саутгемптона, передаётся вирус от одного человека к другому довольно тяжело. Для этого нужно, например, чтобы человек с сыпью коснулся здорового человека.
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