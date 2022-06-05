Четыре места, где вы, скорее всего, заразитесь оспой обезьян

Как отмечает доктор Розамунд Льюис из Всемирной организации здравоохранения, на данный момент люди могут заразиться оспой обезьян, если не будут знать о правилах защиты. Известно, что это заболевание передаётся воздушно-капельным путём, а также при телесном контакте и через телесные жидкости. И вот четыре места, где вы рискуете подхватить оспу.

Бар. В помещении, где возможен любой тесный контакт, легко заразиться оспой обезьян, говорит вирусолог из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Блоссом Дамания. К таким местам относятся бары и рестораны.