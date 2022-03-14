Четыре напитка, из-за которых приём витаминов и лекарств окажется бесполезным

Четыре напитка, из-за которых приём витаминов и лекарств окажется бесполезнымО них рассказало издание Daily Express
Автор статьи отмечает, что далеко не все напитки подходят для того, чтобы ими запивать лекарства. Есть, например, четыре таких, которые однозначно негативно скажутся на эффективности принимаемых препаратов.
Первые два - это чай и кофе. По словам консультанта по питанию Шоны Уилкинсон, витамины будут совершенно бесполезными для организма, если запивать их кофе либо чаем. Есть две причины этого: тепло (горячая вода в чае или кофе) разрушает питательные вещества и различные дубильные вещества и кофеин, содержащиеся в таких напитках, препятствуют усвоению витаминов. Лучше всего запивать витаминные добавки водой или же апельсиновым соком.
Далее идут напитки, содержащие пробиотики. Они действительно полезны для кишечника, но если вы принимаете антибиотики (пенициллины или цефалоспорины), то от подобных напитков лучше отказаться. Из-за того, что и антибиотики, и пробиотики представляют собой бактерии, они могут просто уничтожить друг друга, если их принимать вместе.
Наконец, последней разновидностью напитков является алкоголь. Спиртное может мешать усвоению цинка, тиамина, витамина B1, фолиевой кислоты. В особенно сильно влияет алкоголь на витамины группы В, подчёркивает специалист. Также не стоит пить алкогольные напитки во время приёма антибиотиков, поскольку это может привести к сонливости, головокружению, а также рвоте и тошноте.
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