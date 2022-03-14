Четыре напитка, из-за которых приём витаминов и лекарств окажется бесполезным

Автор статьи отмечает, что далеко не все напитки подходят для того, чтобы ими запивать лекарства. Есть, например, четыре таких, которые однозначно негативно скажутся на эффективности принимаемых препаратов.

Первые два - это чай и кофе. По словам консультанта по питанию Шоны Уилкинсон, витамины будут совершенно бесполезными для организма, если запивать их кофе либо чаем. Есть две причины этого: тепло (горячая вода в чае или кофе) разрушает питательные вещества и различные дубильные вещества и кофеин, содержащиеся в таких напитках, препятствуют усвоению витаминов. Лучше всего запивать витаминные добавки водой или же апельсиновым соком.