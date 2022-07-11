Четыре напитка, из-за которых у вас может болеть голова

Четыре напитка, из-за которых у вас может болеть головаВозможно, вы удивитесь
Специалист-диетолог Сидни Грин говорит, что некоторые напитки могут спровоцировать головную боль. Всего их четыре.
Энергетики. Хотя на какое-то время вы действительно взбодритесь, после того как эффект пройдёт, вы можете столкнуться с головной болью из-за обезвоживающих свойств сахар и кофеина. Эти компоненты входят в энергетические напитки.
Вино или пиво. Любой алкоголь имеет мочегонные свойства, но пиво и вино могут вывести ещё больше жидкости из организма, чем другие спиртные напитки. Из-за этого могут появиться обезвоживание и головные боли.
Фруктовые соки. В соках много сахара. Колебания уровня глюкозы в крови (быстрое повышение и понижение) могут произойти, если выпить сок в чистом виде. Из-за таких колебаний возникают и головные боли.
Кофе. Кофеин действует таким образом, что сужает кровеносные сосуды. При этом когда он выводится из организма, сосуды вновь расширяются. Увеличивающееся давления от кровотока может привести к «головной боли отмены кофеина». Кроме того, Грин подчёркивает, что если одна чашка кофе может помочь при головной боли, то ещё две дополнительные только усилят её.
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