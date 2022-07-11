Четыре напитка, из-за которых у вас может болеть голова

Фруктовые соки . В соках много сахара. Колебания уровня глюкозы в крови (быстрое повышение и понижение) могут произойти, если выпить сок в чистом виде. Из-за таких колебаний возникают и головные боли.

Кофе. Кофеин действует таким образом, что сужает кровеносные сосуды. При этом когда он выводится из организма, сосуды вновь расширяются. Увеличивающееся давления от кровотока может привести к «головной боли отмены кофеина». Кроме того, Грин подчёркивает, что если одна чашка кофе может помочь при головной боли, то ещё две дополнительные только усилят её.