Четыре неожиданных последствия употребления чёрного перца

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Четыре неожиданных последствия употребления чёрного перцаИх перечислили диетологи
Эта приправа может как положительно, так и отрицательно сказаться на здоровье. Но преимуществ у неё всё же больше.
Многие добавляют в блюда чёрный перец. Эта приправа отличается пикантным вкусом и малой калорийностью. Также она может по-разному повлиять на ваше здоровье. Вот четыре последствия, к которым вам нужно быть готовым.
- Улучшение усвоения питательных веществ. По словам диетолога и владельца Dunn Nutrition Бриттани Данн, благодаря чёрному перцу лучше усваивается железо и бета-каротин. Часто эта приправа применяется в качестве дополнения к куркуме, так как она помогает в усвоении куркумина.
- Снижение холестерина. Исследования показывают, что чёрный перец способен помочь в борьбе с раком, а также снизить уровень холестерина. Это было доказано, например, в ходе эксперимента с участием крыс, которых 42 дня кормили едой, содержащей много жиров. Выяснилось, что экстракт чёрного перца уменьшает показатели холестерина.
- Антиоксидантный эффект. Может помочь чёрный перец и в борьбе с воспалением. Помимо этого, он защищает клетки от свободных радикалов, которые способны привести к повреждениям.
- Ухудшение кислотного рефлюкса. В то же время если вы страдаете от повышенной кислотности и изжоги, то от чёрного перца лучше отказаться.
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