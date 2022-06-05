Четыре неожиданных последствия употребления чёрного перца

Многие добавляют в блюда чёрный перец. Эта приправа отличается пикантным вкусом и малой калорийностью. Также она может по-разному повлиять на ваше здоровье. Вот четыре последствия, к которым вам нужно быть готовым.

Улучшение усвоения питательных веществ. По словам диетолога и владельца Dunn Nutrition Бриттани Данн, благодаря чёрному перцу лучше усваивается железо и бета-каротин. Часто эта приправа применяется в качестве дополнения к куркуме, так как она помогает в усвоении куркумина.