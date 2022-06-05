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Четыре неожиданных последствия употребления чёрного перца

Их перечислили диетологи
Эта приправа может как положительно, так и отрицательно сказаться на здоровье. Но преимуществ у неё всё же больше.
Четыре неожиданных последствия употребления чёрного перца

Многие добавляют в блюда чёрный перец. Эта приправа отличается пикантным вкусом и малой калорийностью. Также она может по-разному повлиять на ваше здоровье. Вот четыре последствия, к которым вам нужно быть готовым.

  1. Улучшение усвоения питательных веществ. По словам диетолога и владельца Dunn Nutrition Бриттани Данн, благодаря чёрному перцу лучше усваивается железо и бета-каротин. Часто эта приправа применяется в качестве дополнения к куркуме, так как она помогает в усвоении куркумина.
  1. Снижение холестерина. Исследования показывают, что чёрный перец способен помочь в борьбе с раком, а также снизить уровень холестерина. Это было доказано, например, в ходе эксперимента с участием крыс, которых 42 дня кормили едой, содержащей много жиров. Выяснилось, что экстракт чёрного перца уменьшает показатели холестерина.
Четыре неожиданных последствия употребления чёрного перца
  1. Антиоксидантный эффект. Может помочь чёрный перец и в борьбе с воспалением. Помимо этого, он защищает клетки от свободных радикалов, которые способны привести к повреждениям.
  1. Ухудшение кислотного рефлюкса. В то же время если вы страдаете от повышенной кислотности и изжоги, то от чёрного перца лучше отказаться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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