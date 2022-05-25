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Четыре неожиданных свойства яблочного пюре. Например, оно помогает похудеть

Но с этим блюдом нужно быть осторожнее
Пюре из яблок полезно не только для детей, но и для взрослых. Издание Eat This, Not That! перечислило несколько причин, почему этот продукт стоит включить в рацион.
Четыре неожиданных свойства яблочного пюре. Например, оно помогает похудеть

Задумывались ли вы, как влияет на ваш организм яблочное пюре? Вот пять эффектов, которые это блюдо оказывает на вас.

  1. Польза для кишечника. Яблоки содержат пребиотики. Это вещества, которые помогают обеспечить здоровье кишечника. Они необходимы для правильной работы пробиотиков. Помимо этого, в одной чашке несладкого яблочного пюре находится два грамма клетчатки. Причём большая часть этой клетчатки - нерастворимая. Благодаря этому замедляется пищеварение и улучшается усвоение питательных вещей из съеденной пищи.
  1. Помощь в похудении. Диетолог Эндрю Акапонг отмечает, что пюре из яблок можно использовать как заменитель растительного масла. К примеру, в чашке несладкого пюре - всего 25 килокалорий, а в половине чашки масла канолы - 964 килокалории. Лучше всего подходит в качестве заменителя это пюре для тортов, хлебобулочных изделий.
Четыре неожиданных свойства яблочного пюре. Например, оно помогает похудеть
  1. Предотвращение обезвоживания. Яблочное пюре может быть полезно, если у вас рвота либо диарея. Оно обеспечит организм достаточным количеством жидкости. К тому же 88 процентов этого продукта составляет вода.
  1. Может содержать много добавленного сахара. Яблочное пюре некоторых марок может содержать до 15 граммов добавленного сахара в порции весом 4 унции (113 граммов), а это много. Американская академия педиатрии и Американская кардиологическая ассоциация советуют при этом женщинам в сутки потреблять меньше 25 граммов добавленного сахара, мужчинам - менее 38 граммов. Лучше всего поэтому выбирать несладкое пюре.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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