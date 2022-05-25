Четыре неожиданных свойства яблочного пюре. Например, оно помогает похудеть

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Четыре неожиданных свойства яблочного пюре. Например, оно помогает похудетьНо с этим блюдом нужно быть осторожнее
Пюре из яблок полезно не только для детей, но и для взрослых. Издание Eat This, Not That! перечислило несколько причин, почему этот продукт стоит включить в рацион.
Задумывались ли вы, как влияет на ваш организм яблочное пюре? Вот пять эффектов, которые это блюдо оказывает на вас.
- Польза для кишечника. Яблоки содержат пребиотики. Это вещества, которые помогают обеспечить здоровье кишечника. Они необходимы для правильной работы пробиотиков. Помимо этого, в одной чашке несладкого яблочного пюре находится два грамма клетчатки. Причём большая часть этой клетчатки - нерастворимая. Благодаря этому замедляется пищеварение и улучшается усвоение питательных вещей из съеденной пищи.
- Помощь в похудении. Диетолог Эндрю Акапонг отмечает, что пюре из яблок можно использовать как заменитель растительного масла. К примеру, в чашке несладкого пюре - всего 25 килокалорий, а в половине чашки масла канолы - 964 килокалории. Лучше всего подходит в качестве заменителя это пюре для тортов, хлебобулочных изделий.
- Предотвращение обезвоживания. Яблочное пюре может быть полезно, если у вас рвота либо диарея. Оно обеспечит организм достаточным количеством жидкости. К тому же 88 процентов этого продукта составляет вода.
- Может содержать много добавленного сахара. Яблочное пюре некоторых марок может содержать до 15 граммов добавленного сахара в порции весом 4 унции (113 граммов), а это много. Американская академия педиатрии и Американская кардиологическая ассоциация советуют при этом женщинам в сутки потреблять меньше 25 граммов добавленного сахара, мужчинам - менее 38 граммов. Лучше всего поэтому выбирать несладкое пюре.
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