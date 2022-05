Четыре неожиданных свойства яблочного пюре. Например, оно помогает похудеть

Но с этим блюдом нужно быть осторожнее

Пюре из яблок полезно не только для детей, но и для взрослых. Издание Eat This, Not That! перечислило несколько причин, почему этот продукт стоит включить в рацион.