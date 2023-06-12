Четыре опасных при артрите продукта

В частности, нужно ограничить потребление продуктов, вызывающих воспаление. Есть четыре вида такой пищи. Это сахар, рафинированные углеводы, обработанные пищевые продукты, вредные жиры и растительные масла. К рафинированным углеводам относятся белый рис, белые макароны, белый хлеб, чипсы, газированные напитки, пирожные, хлопья с сахаром.

Вредные жиры содержат твёрдые сыры, обработанное мясо, жареная пища, печенье, пирожные.

Также старайтесь есть меньше продуктов с глютеном. Это продукты, содержащие пшеницу, рожь, ячмень.

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