Четыре опасных при артрите продукта

Четыре опасных при артрите продуктаОни усилят боль в суставах и воспаление
Артрит в зависимости от его типа может вызвать воспаление, боль в суставах, скованность, трудности с движением. И есть несколько продуктов, которые только усугубят эти симптомы.
Стив Бессант, практикующий специалист по корректирующим упражнениям и высокоэффективной кинезиологии и основатель Boostball, перечислил продукты, которых нужно избегать при артрите.
В частности, нужно ограничить потребление продуктов, вызывающих воспаление. Есть четыре вида такой пищи. Это сахар, рафинированные углеводы, обработанные пищевые продукты, вредные жиры и растительные масла. К рафинированным углеводам относятся белый рис, белые макароны, белый хлеб, чипсы, газированные напитки, пирожные, хлопья с сахаром.
Вредные жиры содержат твёрдые сыры, обработанное мясо, жареная пища, печенье, пирожные.
Также старайтесь есть меньше продуктов с глютеном. Это продукты, содержащие пшеницу, рожь, ячмень.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.