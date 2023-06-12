Фитнес и здоровье
13:59, 12 июня 2023
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Четыре опасных при артрите продукта

Они усилят боль в суставах и воспаление

Артрит в зависимости от его типа может вызвать воспаление, боль в суставах, скованность, трудности с движением. И есть несколько продуктов, которые только усугубят эти симптомы.

Стив Бессант, практикующий специалист по корректирующим упражнениям и высокоэффективной кинезиологии и основатель Boostball, перечислил продукты, которых нужно избегать при артрите.

Четыре опасных при артрите продукта
News Medical Life Sciences

В частности, нужно ограничить потребление продуктов, вызывающих воспаление. Есть четыре вида такой пищи. Это сахар, рафинированные углеводы, обработанные пищевые продукты, вредные жиры и растительные масла. К рафинированным углеводам относятся белый рис, белые макароны, белый хлеб, чипсы, газированные напитки, пирожные, хлопья с сахаром.

Вредные жиры содержат твёрдые сыры, обработанное мясо, жареная пища, печенье, пирожные.

Также старайтесь есть меньше продуктов с глютеном. Это продукты, содержащие пшеницу, рожь, ячмень.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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