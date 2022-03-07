Четыре пищевые привычки, из-за которых возникает деменция

Четыре пищевые привычки, из-за которых возникает деменцияО них сообщает издание Daily Express
Деменция - это состояние, при котором мозг постепенно перестаёт нормально функционировать. На сегодняшний день учёные ищут способы снижения риска развития этого заболевания. Известно, что вероятность возникновения симптомов деменции зависит и от образа жизни.
Согласно результатам исследования 2011 года, которые были опубликованы в японском издании Human Sciences of Health-Social Services, есть четыре привычки, которые повышают риск развития деменции. Это отказ от завтрака, привычка перекусывать, бесконтрольное употребление соли, отказ от контроля баланса питательных веществ в пище.
Данное исследование проводилось в Японии. Длилось оно шесть лет, и участвовали в нём 525 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.
После анализа всех полученных результатов оказалось, что вероятность развития деменции у людей, которые не завтракали, была в четыре раза выше. Также риск возникновения старческого слабоумия был выше в 2,7 раза у тех, кто в течение дня перекусывал, в 2,5 раза - у тех, кто не обращал внимание на количество съеденной соли, в 2,7 раза - у участников, которые не обращали внимание на баланс питательных веществ в их рационе.
При этом автор материала отмечает, что для того чтобы сделать более точные выводы о связи между привычками и развитием деменции, нужно провести дополнительные исследования.
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