Четыре пищевые привычки, из-за которых возникает деменция

Данное исследование проводилось в Японии. Длилось оно шесть лет, и участвовали в нём 525 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.

После анализа всех полученных результатов оказалось, что вероятность развития деменции у людей, которые не завтракали, была в четыре раза выше. Также риск возникновения старческого слабоумия был выше в 2,7 раза у тех, кто в течение дня перекусывал, в 2,5 раза - у тех, кто не обращал внимание на количество съеденной соли, в 2,7 раза - у участников, которые не обращали внимание на баланс питательных веществ в их рационе.

При этом автор материала отмечает, что для того чтобы сделать более точные выводы о связи между привычками и развитием деменции, нужно провести дополнительные исследования.

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