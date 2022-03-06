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Четыре полезных для здоровья свойства подсолнечных семечек

О них рассказало издание ABC
Семечки подсолнечника считаются очень питательным продуктом. Кроме того, они богаты большим количеством витаминов и минералов. О полезных веществах, которые содержатся в таких семечках, и об их преимуществах для здоровья, - в статье.
Четыре полезных для здоровья свойства подсолнечных семечек

По словам автора статьи, семечки можно употреблять в качестве перекуса. Они отлично подходят для этого. Но есть у этих продуктов и много других полезных свойств.

  1. Антиоксидантное действие. Этот эффект достигается благодаря витамину Е, или токоферолу. Это вещество поддерживает правильную работу нервно-мышечной системы, участвует в образовании эритроцитов, влияет на свёртываемость крови.
  1. Обновление клеток организма, синтез белка. За всё это отвечают фолаты. Также они участвуют в образовании новых тканей в организме человека.
Четыре полезных для здоровья свойства подсолнечных семечек

  1. Снижение холестерина. Это происходит благодаря веществу ниацину. Кроме того, данный элемент контролирует правильную работу ферментов, которые принимают участие в энергетическом обмене.

  2. Профилактика различных заболеваний. Железо помогает предотвратить анемию, магний и фосфор - проблемы с костями, ненасыщенные жирные кислоты - сердечно-сосудистые заболевания. Калий при этом в целом поддерживает нормальную работу всего организма. Помогают семечки и в профилактике сахарного диабета второго типа, нейродегенеративных болезней.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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