Четыре полезных для здоровья свойства подсолнечных семечек

О них рассказало издание ABC

Семечки подсолнечника считаются очень питательным продуктом. Кроме того, они богаты большим количеством витаминов и минералов. О полезных веществах, которые содержатся в таких семечках, и об их преимуществах для здоровья, - в статье.