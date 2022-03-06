Четыре полезных для здоровья свойства подсолнечных семечек

Четыре полезных для здоровья свойства подсолнечных семечекО них рассказало издание ABC
По словам автора статьи, семечки можно употреблять в качестве перекуса. Они отлично подходят для этого. Но есть у этих продуктов и много других полезных свойств.
- Антиоксидантное действие. Этот эффект достигается благодаря витамину Е, или токоферолу. Это вещество поддерживает правильную работу нервно-мышечной системы, участвует в образовании эритроцитов, влияет на свёртываемость крови.
- Обновление клеток организма, синтез белка. За всё это отвечают фолаты. Также они участвуют в образовании новых тканей в организме человека.
Снижение холестерина. Это происходит благодаря веществу ниацину. Кроме того, данный элемент контролирует правильную работу ферментов, которые принимают участие в энергетическом обмене.
Профилактика различных заболеваний. Железо помогает предотвратить анемию, магний и фосфор - проблемы с костями, ненасыщенные жирные кислоты - сердечно-сосудистые заболевания. Калий при этом в целом поддерживает нормальную работу всего организма. Помогают семечки и в профилактике сахарного диабета второго типа, нейродегенеративных болезней.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.