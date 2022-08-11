Четыре последствия употребления белого риса для здоровья

Белый рис считается менее питательным, чем коричневый. К тому же его называют источником «пустых» калорий и «плохим углеводом». Однако полностью отказываться от него всё же не стоит.

Эксперт по питанию Лорен Манакер рассказала, как употребление белого риса сказывается на здоровье человека.