Четыре причины, почему нужно есть семена подсолнечника

Вот почему организм скажет вам спасибо, если вы станете употреблять семена подсолнечника.

Они полезны для сердца. Всё потому, что в них много ненасыщенных жиров. Известно, что такие жиры снижают уровень холестерина в крови, а это снижает риск развития болезней сердца.

Противовоспалительное действие. Таким эффектом отличаются ненасыщенные жиры в составе семян подсолнечника. Что касается заболеваний, которые приводят к хроническому воспалению, то это сахарный диабет, аутоиммунные и неврологические болезни.