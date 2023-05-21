Четыре причины, почему нужно есть семена подсолнечника

Четыре причины, почему нужно есть семена подсолнечникаВ таких семечках много полезных веществ
Растения, семена которых содержат масла, содержат большое количество полезных для здоровья соединений. В том числе и семена подсолнечника.
Вот почему организм скажет вам спасибо, если вы станете употреблять семена подсолнечника.
Они полезны для сердца. Всё потому, что в них много ненасыщенных жиров. Известно, что такие жиры снижают уровень холестерина в крови, а это снижает риск развития болезней сердца.
Противовоспалительное действие. Таким эффектом отличаются ненасыщенные жиры в составе семян подсолнечника. Что касается заболеваний, которые приводят к хроническому воспалению, то это сахарный диабет, аутоиммунные и неврологические болезни.
Безопасны для беременных. Более того, они могут принести пользу какой самой женщине, так и её ребёнку. Всё потому, что в семечках есть цинк, фолиевая кислота, витамин Е. И всё это - в больших количествах.
Содержат цинк. Известно, что цинк укрепляет иммунитет. Важен для борьбы с инфекциями и селен.
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