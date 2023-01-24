Четыре причины, почему плавание полезно для здоровья

Кардиотренировки. Если вы станете плавать всего несколько раз в неделю, то сможете улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизите риск развития болезней сердца, а также смерти от любой причины. Причём улучшения видны даже у тех, кто уже страдает сердечными заболеваниями, скованностью артерий.