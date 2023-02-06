Четыре причины, почему вы должны каждый день есть орехи

Четыре причины, почему вы должны каждый день есть орехиО пользе этих продуктов говорят и диетологи
Древесные орехи дают множество преимуществ для здоровья. И это подтверждают специалисты по питанию во всём мире.
Фото: Brain Futures
Согласно порталу NaturalHealth365, в ежедневный рацион нужно обязательно включить несколько видов орехов. Это бразильский орех, миндаль, грецкие орехи, пекан, фисташки, кокос, макадамия, фундук, кешью, кедровые орехи. И есть несколько причин, почему это стоит сделать.
Источник антиоксидантов. Согласно одному исследованию, опубликованному в Nutrients, у взрослых, которые ели много орехов, уровень витамина А, С, Е был выше суточной нормы. В British Journal of Nutrition также говорится, что больше всего антиоксидантов содержится в пеканах, каштанах, грецких орехах. Причём если грецкие орехи пожарить, то уровень антиоксидантов останется тем же.
Поддержание здоровья иммунной системы и кишечника. Данные исследования, опубликованного в Американском журнале лечебного питания, показали, что при ежедневном употреблении примерно 46 миндальных орехов нормализуется уровень бутирата в микробиоме кишечника. В результате состояние кишечника тоже улучшается.
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Улучшение мыслительных процессов. В журнале Advancesin Nutrition говорится, что при регулярном употреблении смеси из фундука, миндаля, грецких и бразильских орехов можно предотвратить снижение когнитивных (мыслительных) способностей и взрослых. Объяснить это можно высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот.
Польза для сердечной мышцы. В научном исследовании, результаты которого опубликованы в Американском журнале клинического питания, отмечается, что орехи защищают здоровье сердца. Согласно другому исследованию, благодаря рациону, включающему грецкие орехи, можно обратить вспять сужение кровеносных сосудов, снизить уровень общего холестерина, а также «плохого» холестерина.
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