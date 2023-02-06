Четыре причины, почему вы должны каждый день есть орехи

Источник антиоксидантов. Согласно одному исследованию, опубликованному в Nutrients, у взрослых, которые ели много орехов, уровень витамина А, С, Е был выше суточной нормы. В British Journal of Nutrition также говорится, что больше всего антиоксидантов содержится в пеканах, каштанах, грецких орехах. Причём если грецкие орехи пожарить, то уровень антиоксидантов останется тем же.