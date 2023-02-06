Фитнес и здоровье
09:50, 06 февраля 2023
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Четыре причины, почему вы должны каждый день есть орехи

О пользе этих продуктов говорят и диетологи

Древесные орехи дают множество преимуществ для здоровья. И это подтверждают специалисты по питанию во всём мире.

Четыре причины, почему вы должны каждый день есть орехи

Фото: Brain Futures

Согласно порталу NaturalHealth365, в ежедневный рацион нужно обязательно включить несколько видов орехов. Это бразильский орех, миндаль, грецкие орехи, пекан, фисташки, кокос, макадамия, фундук, кешью, кедровые орехи. И есть несколько причин, почему это стоит сделать.

  1. Источник антиоксидантов. Согласно одному исследованию, опубликованному в Nutrients, у взрослых, которые ели много орехов, уровень витамина А, С, Е был выше суточной нормы. В British Journal of Nutrition также говорится, что больше всего антиоксидантов содержится в пеканах, каштанах, грецких орехах. Причём если грецкие орехи пожарить, то уровень антиоксидантов останется тем же.

  2. Поддержание здоровья иммунной системы и кишечника. Данные исследования, опубликованного в Американском журнале лечебного питания, показали, что при ежедневном употреблении примерно 46 миндальных орехов нормализуется уровень бутирата в микробиоме кишечника. В результате состояние кишечника тоже улучшается.

Четыре причины, почему вы должны каждый день есть орехи

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  1. Улучшение мыслительных процессов. В журнале Advancesin Nutrition говорится, что при регулярном употреблении смеси из фундука, миндаля, грецких и бразильских орехов можно предотвратить снижение когнитивных (мыслительных) способностей и взрослых. Объяснить это можно высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот.

  2. Польза для сердечной мышцы. В научном исследовании, результаты которого опубликованы в Американском журнале клинического питания, отмечается, что орехи защищают здоровье сердца. Согласно другому исследованию, благодаря рациону, включающему грецкие орехи, можно обратить вспять сужение кровеносных сосудов, снизить уровень общего холестерина, а также «плохого» холестерина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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