Четыре привычки, повышающие холестерин после 50 лет

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Четыре привычки, повышающие холестерин после 50 летОтказ от них позволит поддерживать оптимальный уровень холестерина в организме
Со временем следить за уровнем «плохого» холестерина становится всё сложнее. При этом повышенное количество этого вещества влияет на развитие таких заболеваний, какатеросклероз, инфаркт, инсульт.
По словам магистра в области здравоохранения Тристы Бест, существуют вредные привычки, которые способствуют повышению уровня холестерина, в том числе после 50 лет. Всего их упоминается в статье четыре.
- Употребление алкоголя в больших количествах. Если пить слишком много алкоголя длительное время, то это приведёт к проблемам со здоровьем. Как отмечает диетолог-нутрициолог Анна Риос, избыток алкогольных напитков может способствовать повышению уровня холестерина. Также алкоголь в процессе метаболизма способен превращаться в жир и увеличивать число триглицеридов.
- Употребление множества сахаросодержащих напитков. К подобным напиткам относятся газировки и соки, которые подверглись технологической обработке. Триста Бест подчёркивает, что именно такие напитки входят в список тех, которые влияют на повышение холестерина.
- Употребление недостаточного количества воды. Пить необходимое количество воды ежедневно нужно в любом возрасте. Однако для тех, кому больше 50 лет, этот пункт особенно важен. Анна Риос говорит, что организму в принципе необходимо для нормальной жизнедеятельности много воды, а ещё это позволит уменьшить вероятность повышения уровня холестерина.
- Употребление большого количества кофе с различными калорийными добавками. Имеются в виду сливки, жирное молоко, взбитые либо сухие сливки. Они содержат много насыщенных жирных кислот, а это, как уверяет доктор Шона Хэтчер, вредит тем, кто хочет снизить холестерин.
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Источник: ИноСМИ