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Четыре привычки, повышающие холестерин после 50 лет

Отказ от них позволит поддерживать оптимальный уровень холестерина в организме
Со временем следить за уровнем «плохого» холестерина становится всё сложнее. При этом повышенное количество этого вещества влияет на развитие таких заболеваний, какатеросклероз, инфаркт, инсульт.
Четыре привычки, повышающие холестерин после 50 лет

По словам магистра в области здравоохранения Тристы Бест, существуют вредные привычки, которые способствуют повышению уровня холестерина, в том числе после 50 лет. Всего их упоминается в статье четыре.

  1. Употребление алкоголя в больших количествах. Если пить слишком много алкоголя длительное время, то это приведёт к проблемам со здоровьем. Как отмечает диетолог-нутрициолог Анна Риос, избыток алкогольных напитков может способствовать повышению уровня холестерина. Также алкоголь в процессе метаболизма способен превращаться в жир и увеличивать число триглицеридов.
  1. Употребление множества сахаросодержащих напитков. К подобным напиткам относятся газировки и соки, которые подверглись технологической обработке. Триста Бест подчёркивает, что именно такие напитки входят в список тех, которые влияют на повышение холестерина.
Четыре привычки, повышающие холестерин после 50 лет
  1. Употребление недостаточного количества воды. Пить необходимое количество воды ежедневно нужно в любом возрасте. Однако для тех, кому больше 50 лет, этот пункт особенно важен. Анна Риос говорит, что организму в принципе необходимо для нормальной жизнедеятельности много воды, а ещё это позволит уменьшить вероятность повышения уровня холестерина.
  1. Употребление большого количества кофе с различными калорийными добавками. Имеются в виду сливки, жирное молоко, взбитые либо сухие сливки. Они содержат много насыщенных жирных кислот, а это, как уверяет доктор Шона Хэтчер, вредит тем, кто хочет снизить холестерин.

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Источник: ИноСМИ
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