Четыре привычки, повышающие холестерин после 50 лет

По словам магистра в области здравоохранения Тристы Бест, существуют вредные привычки, которые способствуют повышению уровня холестерина, в том числе после 50 лет. Всего их упоминается в статье четыре.

Употребление алкоголя в больших количествах. Если пить слишком много алкоголя длительное время, то это приведёт к проблемам со здоровьем. Как отмечает диетолог-нутрициолог Анна Риос, избыток алкогольных напитков может способствовать повышению уровня холестерина. Также алкоголь в процессе метаболизма способен превращаться в жир и увеличивать число триглицеридов.