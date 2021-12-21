Четыре привычки, связанные с питанием, которые вредят организму после 60 лет

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:56
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Четыре привычки, связанные с питанием, которые вредят организму после 60 летИх перечислило американское издание Eat This, Not That
После 60 лет в связи с происходящими в организме изменениями важно обращать внимание на питание. О том, каких вредных привычек стоит избегать в этом возрасте, - в статье.
Диетологи выделяют четыре наиболее вредные для человеческого организма пищевые привычки. В частности, это касается тех, кому 60 лет и больше.
- Недостаток белка. Белок влияет на состояние костей, мышц, помогает бороться с избыточным весом. При этом люди 60+ больше остальных подвержены потере мышечной массы, поэтому им так важно употреблять достаточное количество белковых продуктов.
- Употребление недостаточного количества воды. Из-за того, что в более пожилом возрасте ощущение жажды может притупляться, люди 60+ способны столкнуться с обезвоживанием.
- Поздний ужин. Он может предполагать переедание, а также содержать вредные продукты, которые подверглись глубокой обработке. В результате у человека могут возникнуть проблемы с лишним весом, колебаниями уровня сахара. Также повышается риск развития диабета.
- Диета с низким содержанием клетчатки. Диетолог Кара Ландау советует включить в ежедневное меню ягоды, яблоки, бобовые, а также овсяные хлопья, нут.
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Источник: ИноСМИ