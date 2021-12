Четыре привычки, связанные с питанием, которые вредят организму после 60 лет

Их перечислило американское издание Eat This, Not That

После 60 лет в связи с происходящими в организме изменениями важно обращать внимание на питание. О том, каких вредных привычек стоит избегать в этом возрасте, - в статье.