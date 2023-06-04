Четыре признака, что тромб попал в ваши лёгкие и вам срочно нужна медицинская помощь

Одно из опасных состояний, связанных с тромбами, - это лёгочная эмболия. Это состояние возникает, когда сгусток крови блокирует кровеносный сосуд в лёгких, и оно может быть опасным для жизни.

Если вы заметили у себя любой из четырёх симптомов лёгочной эмболии, то срочно вызывайте скорую. Среди этих признаков - трудности с дыханием, боль в груди или верхней части спины, очень высокий пульс, потеря сознания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.