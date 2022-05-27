Четыре признака, что у вас сосудистая деменция

По словам доктора Ананда Вишванатана, доцента неврологии Массачусетской больницы общего профиля при Гарварде, около 15-20 случаев деменции у пожилых связаны с сосудистой деменцией. Но заметить повреждение мозга в этом случае бывает сложно. Вот каковы характерные признаки этого заболевания.

Проблемы с памятью. Вообще в зависимости от того, где конкретно повреждены сосуды в мозге, сосудистая деменция может вызвать разные симптомы. Это могут быть проблемы с равновесием, речью или памятью. У многих пациентов с сосудистой деменцией ухудшается память.