Четыре признака, что у вас тромбоз

Доктор Омар Абу-Бакр, хирург из Whiteley Clinic, отметил, что примерно у половины людей с тромбозом бывают эти пять симптомов.

Отёк. Обычно он появляется в стопе, лодыжке или ноге.

Расширенные, болезненные вены и спазмы. Этот признак часто возникает в сочетании с предыдущим. Спазмы обычно у людей начинаются в голени и переходят на остальную часть ноги.