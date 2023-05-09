Четыре признака, что у вас тромбоз

Четыре признака, что у вас тромбозЭти симптомы встречаются чаще остальных
Тромбы могут быть для организма как полезными, так и опасными. Например, при кровотечении они помогают, но тромбы, которые образуются в кровеносных сосудах, могут привести к тромбозу глубоких вен.
Доктор Омар Абу-Бакр, хирург из Whiteley Clinic, отметил, что примерно у половины людей с тромбозом бывают эти пять симптомов.
Отёк. Обычно он появляется в стопе, лодыжке или ноге.
Расширенные, болезненные вены и спазмы. Этот признак часто возникает в сочетании с предыдущим. Спазмы обычно у людей начинаются в голени и переходят на остальную часть ноги.
Повышение температуры или покраснение. Кожа при тромбозе в месте, где в сосудах находятся тромбы, кажется слишком тёплой.
Изменение цвета кожи. Вокруг поражённого участка кожа может стать бледнее, при этом с голубоватым или красноватым оттенком.
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