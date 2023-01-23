Фитнес и здоровье
18:31, 23 января 2023
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Четыре признака, что вам нужны поливитамины

Проверьте себя

Сделать свой рацион сбалансированным может быть довольно сложно. Тогда на помощь приходят поливитамины. Но как наверняка понять, что вам их нужно принимать?

Четыре признака, что вам нужны поливитамины

Фото: Everyday Health

Лекси Мориарти, владелица Expert Nutrition and Wellness, LLC, рассказала, какие признаки указывают на то, что ваш организм нуждается в поливитаминах.

  1. Быстрая утомляемость и проблемы с дыханием. Эти симптомы могут говорить о многом. Например, о том, что у вас анемия или вам не хватает железа. В этом случае может помочь приём поливитаминов с железом.

  2. Ломкие волосы и ногти. Они могут свидетельствовать о нехватке железа, цинка, биотина, витаминов группы В.

Четыре признака, что вам нужны поливитамины

Eat This, Not That

  1. Частые болезни. Если вы простужаетесь чаще, чем три-четыре раза в год в среднем, значит, вашему организму может не хватать важных питательных веществ. Для поддержания иммунитета полезно принимать витамины А, С, D.

  2. Склонность к травмам. Возможно, вашим костям не хватает витамина D и кальция.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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