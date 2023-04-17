Фитнес и здоровье
20:49, 17 апреля 2023
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Четыре признака рака лёгких, которые проявляются по утрам

Часто симптомы рака заметить сложно

Доктор Анита Раджа, врач NHS GP, перечислила неочевидные признаки рака лёгких. И это, конечно, не постоянный кашель.

По словам врача, пациенты с раком лёгких могут заметить признаки этого заболевания сразу после пробуждения. И эти симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать.

Прежде всего, человек может просыпаться в поту и с высокой температурой.

Четыре признака рака лёгких, которые проявляются по утрам
Sanford Health

Если всё это сопровождается сухим кашлем в течение более трёх недель или сухим кашлем с кровью в мокроте, то это может говорить о раке лёгких.

Обязательно обратитесь к врачу, если вы заметите у себя какой-то из перечисленных выше симптомов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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