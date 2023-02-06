Четыре проблемы с пищеварением, которые говорят о том, что ваша печень почти не функционирует

Четыре проблемы с пищеварением, которые говорят о том, что ваша печень почти не функционируетОбратите на них особое внимание
Неалкогольная жировая болезнь печени может сначала почти никак себя не проявлять. Однако со временем у человека с циррозом будет ухудшаться состояние желудочно-кишечного тракта.
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Неалкогольный стеатогепатит - это распространённая форма неалкогольной жировой болезни печени. При этой болезни воспаляется и повреждается сама печень в дополнение к жировым клеткам. Кроме того, как отмечает Судхи Шанкар, исполнительный медицинский директор отдела биофармацевтических исследований и разработок в AstraZeneca, заболевание начинается постепенно, и это может затруднить его диагностирование.
Проблема в том, что неалкогольный стеатогепатит не имеет никаких симптомов до поздней стадии. А на этой стадии уже 75% печени не функционирует.
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Доктор Люк Пратсидес, ведущий врач общей практики в Нумане, говорит, что на поздних стадиях жировой болезни печени часто появляются осложнения, связанные с пищеварением. Среди них выделяют вздутие живота, боль в животе, расстройство желудка, проблемы с перевариванием пищи.
Как правило, вздутие живота указывает у людей с циррозом на асцит. То есть на скопление жидкости в брюшной полости. Если это не лечить, то у человека могут возникнуть абдоминальные инфекции.
Согласно данным Всемирного журнала гастроэнтерологии, до 80% людей с циррозом печени сообщают об одном или нескольких симптомах, связанных с желудочно-кишечным трактом. Это вздутие живота (49,5%), боль в животе (24%), отрыжка (18,7%), диарея (13,3%), запор (8%).
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