Четыре проблемы с пищеварением, которые говорят о том, что ваша печень почти не функционирует

Доктор Люк Пратсидес, ведущий врач общей практики в Нумане, говорит, что на поздних стадиях жировой болезни печени часто появляются осложнения, связанные с пищеварением. Среди них выделяют вздутие живота, боль в животе, расстройство желудка, проблемы с перевариванием пищи.

Как правило, вздутие живота указывает у людей с циррозом на асцит. То есть на скопление жидкости в брюшной полости. Если это не лечить, то у человека могут возникнуть абдоминальные инфекции.

Согласно данным Всемирного журнала гастроэнтерологии, до 80% людей с циррозом печени сообщают об одном или нескольких симптомах, связанных с желудочно-кишечным трактом. Это вздутие живота (49,5%), боль в животе (24%), отрыжка (18,7%), диарея (13,3%), запор (8%).

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