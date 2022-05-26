Четыре продукта, которые можно есть при боли в горле

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Четыре продукта, которые можно есть при боли в горлеОни точно не ухудшат положение
Когда болит горло, может быть трудно есть или пить. К счастью, есть несколько продуктов, которые помогут вам во время болезни.
Лиза Янг, эксперт в области медицины и автор книг Finally Full («Наконец-то полный»), Finally Slim («Наконец-то стройный»), The Portion Teller Plan («План продавца порций»), перечислила несколько продуктов, которые успокоят горло. Они отлично подойдут в качестве пищи при болезни.
- Овсянка. Её легко глотать, и у неё мягкая текстура. Кроме того, в овсянке много питательных веществ, благодаря чему у вас уменьшится воспаление и будет больше энергии. Также эта каша снижает холестерин и содержит клетчатку.
- Йогурт. В нём присутствуют питательные вещества, белок и кальций. Ещё в состав йогурта входят пробиотики, которые способствуют укреплению иммунитета. Исследование, результаты которого были опубликованы в Korean Journal of Family Medicine, показало, что пробиотики могут предотвратить рост опасных бактерий.
- Куриный бульон. Тёплый бульон тоже помогает успокоить горло. Помимо этого, куриный бульон оказывает увлажняющее действие. Объясняется это тем, что в нём много натрия.
- Фруктовый лёд. Из альтернатив - эскимо или простое мороженое. Medical News Today отмечает, что фруктовый лёд помогает уменьшить боль в горле.
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