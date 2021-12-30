Четыре продукта, полезные для сердечно-сосудистой системы

О них рассказал врач

Здоровое питание - одна из важнейших составляющих поддержания здоровья сердца и сосудов. При этом специалисты утверждают, что есть особые продукты, укрепляющие сердце. Подробнее - в статье Türkiye.