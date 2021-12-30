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Четыре продукта, полезные для сердечно-сосудистой системы

О них рассказал врач
Здоровое питание - одна из важнейших составляющих поддержания здоровья сердца и сосудов. При этом специалисты утверждают, что есть особые продукты, укрепляющие сердце. Подробнее - в статье Türkiye.
Четыре продукта, полезные для сердечно-сосудистой системы

Ахмет Карабулут, специалист в области кардиологии, доцент, назвал продукты, которые помогают поддерживать сердце в хорошем состоянии.

  1. Виноград. Самыми полезными считаются чёрный и красный виноград. Особенно полезен виноград для сосудов. Он снижает давление, уменьшает вероятность сердечной недостаточности, сердечного приступа. При этом есть красный виноград необходимо вместе с косточками.
  1. Гранат. Этот продукт благотворно влияет на сердце и сосуды, снижает давление, уменьшает количество «плохого» холестерина. Специалисты рекомендуют есть один гранат или выпивать один стакан гранатового сока в день.
Четыре продукта, полезные для сердечно-сосудистой системы
  1. Хурма. Она приводит в норму давление, помогает бороться с атеросклерозом, регулирует уровень холестерина.
  1. Сардина. При регулярном потреблении помогает снизить риск возникновения тромбов. Полезнее всего эта рыба будет, если её приготовить в духовке или на гриле.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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